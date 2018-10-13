Pamukkale Belediyesi sabit kan alma birimi kuruyor

Pamukkale Belediyesi öncülüğünde, Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve Denizli’de faaliyet gösteren özel bir AVM’nin yönetimi işbirliği ile alışveriş merkezinin önüne sabit kan alma birimi kuruluyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Kızılay Kan Merkezi Bölge Müdürü İbrahim Ünlü ve özel bir AVM’nin yöneticilerinin katılımıyla, Türkiye’de bir ilk olacak Pamukkale Belediyesi Kan Alma Birimi için protokol imzalandı. Törende konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yapmış oldukları her işin içeriğinde sosyal sorumluluk çerçevesinde ilerlediklerini belirterek, “Kimin ne zaman kana ihtiyacı olacak bilinmez. Ayrıca sağlıklı bir yaşam içinde düzenli kan vermek gerekir. Bu noktada Pamukkale Belediyesi olarak, hem halkımızın yararına çalışan Kızılay’ımıza destek olmak, hem de toplumda kan verme farkındalığını artırmak adına, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetini göz önüne alarak böyle güzel bir projeye öncülük etmek istedik” dedi.

“Türkiye’de bir ilk olacak “

İnsan sağlığı açısından bugüne kadar birçok proje yapıldığını belirten Başkan Gürlesin, “Ancak, halkın en çok zaman geçirdiği alışveriş merkezleri kan bağışı için sabit bir merkez yapılmadı. Biz Türkiye’de bir ilke imza atarak özel bir AVM önünde sabit bir kan alma birimi kuracağız. Pamukkale Belediyesi Kan Alma Birimi, Çamlık Forum alışveriş merkezi önünde kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Kan bağışı konusunda önemli noktalardan biri bu birim olacak. Pamukkale Belediye Başkanı olarak buna aracı olmak, Kızılay’la, AVM yönetemini bir noktada buluşturulması ve ilçe sınırlarımız içerisinde böyle bir merkezin açılmasına aracılık etmek bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Ben örnek bir proje olacağını düşünüyorum. İmzalanan bu protokol ile Türkiye de ilk defa Kızılay kan alma merkezi sabit bir yerde yapılarak, Pamukkale Belediyesi kan alma birimi olarak hayata geçecek. Vatandaşlarımızın hem Kızılay’ımıza katkı vermeleri hem de sağlıklı yaşam için nezih bir ortam olacağını düşünüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.