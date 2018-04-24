Pamukkale Belediyesi’nden çocuklara özel bayram eğlencesi

Denizli Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale sınırları içerisinde yaşayan tüm çocuklara yönelik Kocaçukur’da 23 Nisan eğlencesi düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 2 bin 500’e yakın çocuk ve aileleri Kocaçukur’daki etkinliklerde buluştu. Gün boyu süren etkinlikler kapsamında, çeşitli oyun gruplarında anne babaları ve öğretmenleriyle birlikte gönüllerince eğlenen çocuklar, 23 Nisan’ı bayram tadında geçirdiler. 2018 yılının başından itibaren Pamukkale Belediyesi’nin sorumluluğuna geçen halk arasında Natural Park olarak bilinen Kocaçukur’da ilk etkinlik çocuklara yönelik oldu. Kocaçukur’un himayelerine geçtikten sonra halka bütünleşeceğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilk etkinlikte birçok güzelliği bir arada buluşturmak istediklerini ifade etti. 23 Nisan Çocuk eğlencesine, Pamukkale İlçesi sınırlarında içerisindeki çok sayıda ilk ve ana okulunda bin 500 öğrenci katılırken, anne babalar ve öğretmenlerle birlikte 2 bin 500’e yakın vatandaş alanla bir araya geldi.

“Çocuklarımızın gözlerinin içi gülüyorsa bizlerde mutlu oluyoruz”

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Başkan Gürlesin, etkinliğin çocukların bayramlarını bayram tadı ile geçirmek amacı ile yaptıklarını kaydetti. Başkan Gürlesin, “Kocaçukur’da düzenlediğimiz ilk etkinliğimizde, gün boyu devam eden çeşitli ikramlarımızla ve oyun gruplarımızla hem çocuklarımız hem ailelerimiz doyasıya eğlendiler. Bir anlamda bayramın tadını çıkarsınlar istedik. Ben inanıyorum buraya gelen çocukların yüzde doksanı belki Pamukkale’nin bu yüzünü görmemişlerdi. Bayramı dolu dolu kutlamak için çocuklarımızı Kocaçukur’da buluşturduk. Böyle günlerin önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de Pamukkale Belediyesi olarak her şeyi ayrıntısına dikkat ederek hazırladığımız etkinliklerimizde hem çocuklarımızla hem de vatandaşlarımızla bayramı bayram tadında geçirmek istedik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın gözlerinin içi gülüyorsa bizlerde mutlu oluyoruz. Bu anlamda belediye başkanı olarak şahsım başta olarak, ekibimle birlikte ilçemizde oturan vatandaşlarımızın mutlu olmaları için uğraşıyoruz. Ben tekrardan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.