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11 Ekim 2018 Perşembe 12:56

Pamukkale Belediyesi’nden enflasyonla mücadeleye destek

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hükümetin ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında başlattığı yüzde 10 indirim kampanyasına, Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinden destek verileceğini söyledi.Başkan...

Pamukkale Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek
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Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hükümetin ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında başlattığı yüzde 10 indirim kampanyasına, Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinden destek verileceğini söyledi.

Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinde ağustos ayından bu yana ABD menşeli tüm ürünlerin satışını durdurduklarını hatırlattı. Tesisler için aldıkları karar ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın enflasyonla mücadele kapsamında açıkladığı asgari yüzde 10 indirim kampanyasına destek vereceklerini ifade ederek, “Türk Milleti tarihi boyunca, el ele vererek bütün zorlukların üstesinden gelmiştir. Ülkemizin ekonomisi üzerinden oynanan oyunların tamamen bertaraf edilmesi adına, hükümetimiz mücadelesini sürdürmektedir. Pamukkale Belediyesi olarak bizler de her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ürünlerine boykot uygulama çağrısının sonuna kadar destekçisi olmuş ve belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışını durdurmuştuk. Son olarak, Bakan Albayrak’ın ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ kapsamında açıkladığı enflasyonla mücadele için asgari yüzde 10 indirim kampanyasını da destekliyoruz ve bugünden itibaren PAKTAŞ’ın işlettiği Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz” dedi.
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