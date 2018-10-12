Pamukkale Belediyesi’nden Kızılay’a destek

Pamukkale Belediyesi personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu. Belediyenin ana hizmet binasındaki kan bağışı çadırında yüzlerce çalışan kanını bağışladı.Pamukkale Belediyesi çalışanları her yıl olduğu gibi bu yılda kanlarını...

Pamukkale Belediyesi personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu. Belediyenin ana hizmet binasındaki kan bağışı çadırında yüzlerce çalışan kanını bağışladı.

Pamukkale Belediyesi çalışanları her yıl olduğu gibi bu yılda kanlarını Türk Kızılay’ına bağışladı. Pamukkale Belediyesi’nin ana hizmet binasında Kızılay tarafından kan bağışı çadırı açıldı. Kan bağışı çadırını ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kan bağışının her zaman yapılmasını gerektiğini söyleyerek, “Biz kurulduğumuz günden bu yana kan bağışı yapıyoruz. 4 yıldan beri geleneksel olarak kan bağışı kampanyasına katılıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz kan bağışı kampanyasında, belediyemizde çalışan personelimizin ilgi ve alakasından dolayı özellikle teşekkür etmek istiyorum. İnşallah kan bağışı bundan sonraki yıllarda da devam edecek” dedi.

Türk Kızılayı Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu ise, belediye personelinin kan bağışı konusundaki ilgisinden memnun olduklarını belirterek, “Güvenlik kuvvetlerimiz, terörle mücadele eden askerlerimiz, polislerimiz bu ülke için canını verirlerken insanlarımızda kanlarını vermekten çekinmiyorlar” diye konuştu.