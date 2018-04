Pamukkale Belediyesi’nden spora bir destek daha

Denizli Pamukkale Belediyesi, spora verdiği tesis desteğini sürdürüyor. Her zaman spor ve sporcunun yanında olan Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Anafartalar Mesleki ve Teknik Lisesi halı saha ve tesisin öğrencilerimizin spora olan ilgisinin...

Denizli Pamukkale Belediyesi, spora verdiği tesis desteğini sürdürüyor. Her zaman spor ve sporcunun yanında olan Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Anafartalar Mesleki ve Teknik Lisesi halı saha ve tesisin öğrencilerimizin spora olan ilgisinin artması ve başarılarına bir motivasyon olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Pamukkale İlçesi sınırları içerisinde bulunan tüm okullara her konuda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Pamukkale Belediyesi, Anafartalar Mesleki ve Teknik Lisesi’nin bahçesine halı saha ve tesisi ile birlikte bahçe içerisinde çevre düzenlemesini de gerçekleştirdi. İçerisinde soyunma odaları, yönetim odası, çay ocağının da bulunacağı tesis ve standart halı saha gençlerin spora olan ilgisinin artırılması ve öğrencilerin başarılarına motivasyon oluşturulmasını sağlayacak. Tesisin açılışı için düzenlenen törene Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, başkan yardımcısı Adnan Kaya, Pamukkale Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe yönetim kurulu üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

“Spora ve sporcularımıza her zaman olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye olarak birçok alanda hizmet vermeye çalıştıklarını ifade ederek, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar olan süreci kapsadığını belirtti. “Geçtiğimiz yıllarda Pamukkale Belediyesi’nin sponsorluğunda Gençler Futsal Türkiye Şampiyonu olan ve Dünya Kupasında 7’ncilik elde eden Anafartalar Futsal Takımı oyuncularına verdiği halı saha sözünü yerine getiriyor olmanın da gururunu yaşıyoruz” diyen Başkan Gürlesin şunları söyledi:

“Futsal Takımı oyuncularımıza şampiyon oldukları takdirde halı saha sözü vermiştik. Bununla birlikte Okul Sporlarında Denizli’yi temsil ederek Türkiye Şampiyonu olan okul öğrencimiz Mehmet Avcıl’ı ve antrenör Ferhat Coşkun’u da tekrardan tebrik etmek istiyorum. Spora ve sporcularımıza her zaman olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz. Sadece futbolda değil sporun her branşını önemsiyoruz. Birçok okulumuzda uygun alanlarda yaptığımız spor komplekslerimizle basketbol, voleybol, tenis kortu, masa tenisi branşlarına da destek veriyoruz. Geçen yıl başlatmış olduğumuz bir projeyle, ilçemizde bulunan tüm okullarımıza voleybol, basketbol, futbol ve masa tenisinde malzeme desteği veriyoruz. İnşallah bunda sonrada her yıl devam edecek. Çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz ne yapılırsa az” dedi.

Kurdele kesimin ardından, halı saha da ilk top vuruşunu Başkan Gürlesin yaptı.