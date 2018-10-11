DENİZLİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 18:17

Pamukkale Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 267 milyon TL

Denizli’nin en büyük ilçesi olan Pamukkale’nin 2019 yılı belediye bütçesi son yapılan toplantıda belli oldu. Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı 4. oturumunda görüşülen 2019 yılı bütçesi 267 milyon lira olarak belirledi.Denizli’nin...

Pamukkale Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi 267 milyon TL
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Denizli’nin en büyük ilçesi olan Pamukkale’nin 2019 yılı belediye bütçesi son yapılan toplantıda belli oldu. Pamukkale Belediye Meclisi Ekim ayı 4. oturumunda görüşülen 2019 yılı bütçesi 267 milyon lira olarak belirledi.

Denizli’nin nüfus olarak en büyük ilçesi olan Pamukkale Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi belli oldu. Pamukkale Belediye Meclisi’nin Ekim ayı 4. oturumunda gündem gelecek yılın bütçesi oldu. Başkan Hüseyin Gürlesin’in başkanlığındaki mecliste bütçe konusu konuşuldu. Mecliste üyeleri bulunan AK Parti, CHP ve MHP’li üyeler arasında yapılan oylamada Pamukkale Belediyesi’nin 2019 yılı bütçesi 267 milyon lira oldu. Oylamada 22 üye evet oyu verirken, 10 üye olumsuz oy kullandı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin yaptığı açıklamada, “Pamukkale Belediyemizin 2019 yılı bütçesi 267 milyon lira olarak oylandı. Bütçemizin bazı kalemleri oy çokluğu ile bazı kalemleri oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılı bütçemizin ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapılacak olan hizmetlerimiz var. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bütçemizi hizmet için kullanmaya devam edeceğiz. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri toplantının ardından bütçe yemeğinde bir araya geldi.
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