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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:21

Pamukkale İncilipınar’da değişim devam ediyor

Pamukkale Belediyesi İncilipınar Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarına devam ediyor.Pamukkale Belediyesi tarafından ilçenin çehresini değiştirecek 85 milyonluk dev üstyapı atağında çalışmalar sürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin...

Pamukkale İncilipınar'da değişim devam ediyor
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Pamukkale Belediyesi İncilipınar Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından ilçenin çehresini değiştirecek 85 milyonluk dev üstyapı atağında çalışmalar sürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, altyapısı tamamlanan Deliktaş, İncilipınar, Fatih Mahallelerinde devam eden üstyapı çalışmalarının söz verdikleri gibi 2018 yılının sonuna kadar bitmiş olacağını belirtti. Başkan Gürlesin, İncilipınar Mahallesi’nde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, durum hakkında bilgiler aldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, toplamda 165 bin metrekarelik alanda, 145 sokak, 5 cadde, 1 bulvarı kapsayan ve 8 etaptan oluşan İncilipınar Mahallesi’nde ki üstyapı çalışmalarının planlandığı şekliyle ilerlediğini söyledi. Üstyapı çalışmalarını yakından takip eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Çalışmalarımızın Kasım ayı sonu itibariyle bitirilmesi planlamıştı. Ama biz mümkünse planlanandan daha önce bitirme hedefindeyiz. Amacımız vatandaşın mağduriyeti en aza inmesi. Sıkıntının en aza inmesi nedeniyle çalışmaları etap etap yapıyoruz. Şu anda 8 etabın 5’i tamamlandı. Bu sistemle, İncilipınar’da 2 ay önce, Deliktaş’ta 3 ay önce bitiriyoruz. Nimetin külfeti olacaktır ama bunun mümkün olan en aza indirerek, bu güzelliği vatandaşımıza ulaştırmak istiyoruz. Çalışmaları planlanandan 2 ay önce bitirmeyi hedefliyoruz. Bu mahalleye ayrılan bütçe 20 milyon TL. Bugüne kadar İncilipınar’da 72 bin m2 yol parke döşedik, 27 bin metre beton bordür, 20 bin m2 kaldırım parke ve 13 bin 800 m3 beton imalatını gerçekleştirdik. Amacımız en iyi en güzeli vatandaşlarımıza en hızlı bir şekilde bu çalışmaları vermektir. Ben emeği geçen bütün personelimize, muhtarımıza, duyarlı vatandaşlarımıza, AK Parti İlçe Teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar halkımıza hayırlı olsun” dedi.
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