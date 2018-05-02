Pamukkale Spor Oyunları 3 gün sürecek

Denizli (İHA) – Denizli’nin Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları 4 Mayıs’ta ünlü isimlerin katılacağı meşaleli kortej yürüyüşü ve Sinan Akçıl’ın şarkılarıyla ile başlayıp, 6 Mayıs Pazar akşamı Murat Dalkılıç konseriyle tamamlanacak.

Denizli’nin Pamukkale İlçe Belediyesi tarafından birincisi geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet bayramında yapılan ve bu kez “2.Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları” adıyla gerçekleşecek olan organizasyon için geri sayım başladı. Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları 4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. İkinci yılında uluslararası boyuta taşınan Pamukkale Spor Oyunları, Pamukkale Belediyesi’nin ilçenin tanıtımı açısından büyük öneme sahip. 25 Nisan’da ünlü isimlerin katılımı ile lansmanı gerçekleşen 2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları,4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 19.30’da KYK Kavşağı’ndan start alan meşaleli kortej yürüyüşü ile başlayacak. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ikincisi düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları’na bu yıl yepyeni branşlarında eklendiğini belirterek, “Üç gün sürecek tüm etkinliklerimiz her yaştan herkesin ilgilendiği spor branşlarıyla dopdolu. Ben tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyorum. Özellikle, 1,8 km’lik mesafede Pamukkale Natural Park’tan başlayacak olan ve yine Natural Park’ta bitecek olan Halk Koşusuna 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. ‘Sağlıklı yaşam için spor şart’ prensibiyle gerçekleştirilecek olduğumuz halk koşusunda tüm katılımcılara etkinlik anısına anı tişörtü hediye edeceğiz. Şehir merkezinden gün boyunca ücretsiz servisler kaldıracağımız halk koşusuna olmak üzere, tüm etkinliklerimize halkımızı bekliyoruz” dedi.