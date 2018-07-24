Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail Parlamentosu kararını kınadı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü, İsrail Parlamentosu’nda kabul edilen ‘Yahudi Ulus Devleti Yasası’nı yaptığı açıklama ile kınadı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İsrail Parlamentosu’nda çok az bir oy farkıyla kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası’nın, evrensel hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yasal ve ahlaki sistemiyle çatıştığı kaydedildi. Açıklamada, “Bu yasa ile İsrail vatandaşı Filistinliler’in hakları yok sayılmakta. Arapça resmi dil statüsünden çıkarılmakta, İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs şehri başkent olarak ilan edilmektedir. 1948’de yerlerinden çıkartılan Filistinliler’e geri dönüş hakkı verilmezken, dünyanın her yerinden geri dönüş hakkı yalnızca Yahudilere verilmekte ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla hukuk dışılığı tescil edilmiş yerleşimler teşvik edilmektedir. Diğer yandan yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise yalnızca Filistinliler açısından değil uzlaşma ve çözüm kültürüne, bir arada yaşama inancına sahip Yahudi vatandaşlar için de kabul edilebilir nitelikte değildir. Bilim insanları olarak İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen, fiili olarak Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara yasal zemin hazırlanmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasayı kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.