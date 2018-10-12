DENİZLİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 16:48

Pamukkale’de 43 yıllık sorun çözüldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde merkeze 43 kilometre uzaktaki Gözler mahallesinde 1975 yılından bu yana çözülmeyen arazi yolu sıkıntısı Pamukkale Belediyesi tarafından çözüldü. Mahalle sakinleri tarlalarından hayvanlarla 1 haftada getirdikleri...

Pamukkale'de 43 yıllık sorun çözüldü
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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde merkeze 43 kilometre uzaktaki Gözler mahallesinde 1975 yılından bu yana çözülmeyen arazi yolu sıkıntısı Pamukkale Belediyesi tarafından çözüldü. Mahalle sakinleri tarlalarından hayvanlarla 1 haftada getirdikleri mahsulleri 1 saatte getirebileceklerini söyledi.

Pamukkale Belediyesi ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürürken merkeze 43 kilometre uzaklıktaki Gözler Mahallesinin 1975 yılından bu yana süregelen en büyük sorunu olan arazi yolları belediye tarafından çözüme kavuşturuldu. Çalışmaların devam ettiği Gözler Mahallesi’nde bugüne kadar, genişliği 6 ila 8 metre arasında olan toplam 3 bin 200 metre uzunluğunda arazi yolu açıldı. Dar olan arazi yolları da genişletildi. Gözler ile Belenardıç mahalleleri arasındaki yolların da birleştirilmesi sağlandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Gözler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların yıllardır süregelen sıkıntısını çözüme kavuşturduklarını belirtti. Mahallede yaşayan vatandaşların en önemli geçim kaynağının tarla, bağ ve bahçelerinden elde ettikleri ürünler olduğunu aktaran Başkan Gürlesin, “Ancak mahalle sakinlerimiz tarla, bağ ve bahçelerine traktörle bile gidip gelirken zorluk yaşıyorlardı. Biz Gözler Mahallemizde arazi yolları açıp, dar olan yollarını da genişlettik. Pamukkale Belediyesi olarak, yıllardır süregelen bir sorunu çözerek, vatandaşlarımızın mutluluğunu görmek bizlere ayrı bir gurur veriyor. Yeni arazi yollarının halkımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Gözler Mahalle Muhtarı Devrim As, mahallede sanayi arkası yollarının 1975 yılından beri dar ve bozuk olmasından dolayı iki aracın geçmesinin mümkün olmadığını ancak yeni yapılan yolla tarla işiyle uğraşan bir mahalle olarak işlerinin daha çabuk ve kolaylıkla yapılacağını belirtti.

Mahalle sakinlerinden Kazım Kerse de, mahallelerindeki arazi yolları açılmadan önce çok zorluk çektiklerini ve arazilerine daha önce hayvanlarla gelip gittiklerini kaydetti. Kerse, tarlalarındaki mahsulleri bir haftada getirdiklerini fakat yeni açılan yolla 1 saatte getirebileceklerini söyledi.
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