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07 Ekim 2018 Pazar 11:33

Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni başlıyor

Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar Halı Saha Futbol Turnuvası” 27 mahalleden 36 takımın katılımı ile 8 Ekim Pazartesi günü başlıyor.Pamukkale Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlediği halı...

Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni başlıyor
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Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar Halı Saha Futbol Turnuvası” 27 mahalleden 36 takımın katılımı ile 8 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Pamukkale Belediyesi, 2015 yılından beri düzenlediği halı saha futbol turnuvalarına devam ettiriyor. Yılda 2 kez yapılan turnuva “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018” adıyla gerçekleşiyor. Eylül ayı içinde yapılan başvurularda 27 mahalleden 36 takım turnuvada yer aldı. Geçen hafta Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in de katılımı ile yapılan kura çekimi ile eşleşmeler de belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan maçlarda galip gelen takımlar adlarını 2. tura yazdıracak. 25’er dakikalık 2 devrede oynanacak olan maçların berabere tamamlanması halinde galip takımı 5’er penaltı vuruşları belirleyecek. Böylece 18 takım yoluna devam ederken, rakiplerine boyun eğen takımlar turnuvaya veda edecekler. Bir çok mahallede halı sahalar ve spor kompleksleri yaptıklarını belirten Başkan Gürlesin, bu tesislerin kullanılması açısından yılda 2 kez turnuva düzenlediklerini aktardı. Bu yıl 8.’si gerçekleşen turnuvada amaçlarının mahalleler arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu kaydeden Başkan Gürlesin, “Bu sonbahardaki turnuvamıza 27 mahalleden 36 takımımız katıldı. Bundan önceki 7 turnuvamızda olduğu gibi bu turnuvamızda da yine centilmenlik ön planda olacaktır. Büyük çekişmenin yaşanacağı futbol şöleninde hak eden şampiyon olsun. Ben turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Mahallelerde oynanacak olan maçları izlemeye de sporseverleri davet ediyorum” dedi.
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