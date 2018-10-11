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11 Ekim 2018 Perşembe 14:08

Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni’nde ilk tur tamamlandı

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk tur yapılan 18 maçla tamamlandı. 27 mahalleden 36 takımın katılımı ile yapılan bu büyük futbol şöleninde...

Pamukkale'de 8. Futbol Şöleni'nde ilk tur tamamlandı
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Denizli Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nda ilk tur yapılan 18 maçla tamamlandı. 27 mahalleden 36 takımın katılımı ile yapılan bu büyük futbol şöleninde ikinci tura çıkan takımlar belirlendi.

Pamukkale Belediyesi, ilkini 2015 yılı ilkbaharında düzenlediği halı saha futbol turnuvalarında heyecan devam ediyor. 27 mahalleden 36 takımın katılımı ile yapılan turnuvada ilk tur sona erdi. Geçtiğimiz Pazartesi günü 9 takım tur atlarken, Çarşamba günkü maçlarda da yine 9 takım ikinci tura adını yazdırdı. Turnuvada 2. tur maçları 15 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçlar 25’er dakikalık 2 devre halinde oynanacak. Müsabakanın berabere tamamlanması halinde ise galibi penaltılar belirleyecek.
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