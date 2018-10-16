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16 Ekim 2018 Salı 15:42

Pamukkale’de halı saha futbol turnuvası heyecanı sürüyor

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin mahalleler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği halı saha futbol turnuvasında heyecan devam ediyor.Pamukkale Belediyesi tarafından ilki 2015 yılında düzenlenen ve geleneksel...

Pamukkale'de halı saha futbol turnuvası heyecanı sürüyor
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Denizli Pamukkale Belediyesi’nin mahalleler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla geleneksel olarak düzenlediği halı saha futbol turnuvasında heyecan devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından ilki 2015 yılında düzenlenen ve geleneksel hale gelen futbol şöleni heyecanlı maçlara sahne oluyor. 27 mahalleden 36 takımın katılımı ile yapılan “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nda 2. tur maçları tamamlandı. Pamukkale Belediyesi tarafından yaptırılan halı sahaların ev sahipliği yaptığı müsabakalar eleme usulü oynanıyor. İlk turda başarılı olan 18 takımın mücadelesi 3. tura çıkabilmek içindi. Turnuvanın 2. turunda takımlar toplamda 78 gol attı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Pamukkale’de 8. Futbol Şöleni Sonbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası”nda heyecanın devam ettiğini belirterek, “27 mahalleden 36 takımın katılımı ile maçlar oynanmaya başladı. İlk turda 18, ikinci turda da 9 takım tur atladı. Müsabakaların centilmence geçmesi bizi mutlu ediyor. Kalan maçlarda aynı centilmenliği devam etmesini temenni ediyorum, tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Öte yandan, turnuvanın 3. tur heyecanının 19 Eylül Cuma günü başlayacağı belirtildi.
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