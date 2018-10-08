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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:23

Pamukkale’de ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ kursu sona erdi

Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilimizdeki gençlere katkı vermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda açılan "Proje Döngüsü Yönetimi ve Erasmus+ K1 Projeleri Hazırlama" kursunu tamamlayanlara sertifikaları...

Pamukkale'de ‘Proje Döngüsü Yönetimi' kursu sona erdi
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Denizli Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, ilimizdeki gençlere katkı vermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda açılan "Proje Döngüsü Yönetimi ve Erasmus+ K1 Projeleri Hazırlama" kursunu tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Eğitim sonunda düzenlenen sertifika törenine Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Kent Konseyi Başkanı Adnan Kaya ve Pamukkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Cevat Serdar ile gençlik meclisi üyeleri katıldı. Proje uzmanı Gülter Betül Atabey’in koordinatörlüğüyle 26-28 Eylül 2018 tarihlerinde üç gün süreyle 20 kişilik bir katılımcıya proje yazma, yürütme ve kapasitelerini geliştirmek amacıyla ‘Proje Döngüsü Yönetimi ve Erasmus+ K1 Projeleri Hazırlama’ eğitimi verildi. Eğitime iştirak eden katılımcılar memnuniyetlerini bildirerek bu eğitimin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade ederek, teşekkür ettiler.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehricilik bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütülen Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’nin en önemli organlarından olan Gençlik Meclisi’nin çalışmalarını yakından takip ediyor. Başkan Gürlesin, gençlerin güzel projelere imza atmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Biz farklıyız. Bu farkı da yapacak olduğumuz çalışmalarla projelerle gösterdiğimizi düşünüyorum. Kent Konseyi’mizin en işlevsel olmasını hedeflediğimiz Gençlik Meclisi ile katılımcılık, kalkınma, sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında Pamukkale gençliğinin aktif hale getirmekti amacımız. Gençlerimiz, proje çalışmalarına ilk günden başlamışlardı. Güzel bir eğitim çalışması gerçekleştirdiler. Ben Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanımız Adnan Kaya, Gençlik Meclisi Başkanımız Cevat Serdar’a ve üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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