DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 16:42

Pamukkale’de yer altı çöp konteyner projesi devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı yer altı çöp konteyneri projesi devam ediyor.Pamukkale Belediyesi, çevre konusunda da örnek projelere imza atmaya devam ediyor. 2017 yılı içinde özellikle turizm bölgesinden başlanmak...

Pamukkale'de yer altı çöp konteyner projesi devam ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl başlattığı yer altı çöp konteyneri projesi devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi, çevre konusunda da örnek projelere imza atmaya devam ediyor. 2017 yılı içinde özellikle turizm bölgesinden başlanmak üzere uygun olan noktalara yer altı çöp konteyneri yerleştirilmeye başlanmıştı. 2017 yılı içinde 35 adet yer altı çöp konteyneri vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu yılın ilk 6 ayında ise 72 adet daha konteynerin montajı yapılmaya devam edildi. 2 bin 200 litre kapasiteye sahip olan her bir konteyner görüntü kirliliğini ortadan kaldırırken, çevreci, estetik ve modern bir şehir mobilyası görüntüsü ile de dikkat çekiyor.

"Yer altı çöp toplama konteynerleri ilçemize ayrı bir değer katıyor”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “İlçemizde çevre bilincini geliştirmek, çöplerin oluşturduğu kötü kokuları önlemek ve çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla 80 adet yer altı çöp konteyneri aldık” dedi. Başkan Gürlesin, çalışmalarında kaliteyi günden güne artırmak istediklerini ifade ederek, “Pamukkale Belediyesi olarak marka ilçelerden biri olarak, ismimizin daha iyi şekilde bilinmesi, ilçemizin daha da yaşanabilir daha güzel hale gelmesi adına, modern yer altı çöp konteynerı sistemini ilçemizde yaygınlaştırıyoruz. Modern yer altı akıllı çöp toplama konteynerleri ile çevredeki hoş olmayan görüntülerin oluşmasının da önüne geçtik. 2017 yılında 35 adet montaj yapıldı. 2018 yılı için ise bu sayı 2 katına çıktı. Halen mahallelerimizde montajlar devam ediyor. Yeni sistem yer altı çöp toplama konteynerleri ilçemize ayrı bir değer katıyor. Pamukkale Belediyesi olarak, çevre temizliği konusunda hassasiyetimiz fazla” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku