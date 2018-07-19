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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:54

Pamukkale’den Goncalı ve Kayıhan’da çocuklara şenlik

Pamukkale Belediyesi tarafından çocuklar için organize edilen “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği bu hafta Goncalı ve Kayıhan mahallelerinde gerçekleşecek.Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan “Haydi Çocuklar Mahallemizde...

Pamukkale'den Goncalı ve Kayıhan'da çocuklara şenlik
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Pamukkale Belediyesi tarafından çocuklar için organize edilen “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği bu hafta Goncalı ve Kayıhan mahallelerinde gerçekleşecek.

Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” etkinliği bu hafta Goncalı ve Kayıhan Mahallelerinde gerçekleşecek. Her hafta sonu iki gün iki farklı mahallede kurulan stantlarda özel hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunların düzenlendiği etkinlik, vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, etkinlik ile çocukların yaz tatillerini eğlenerek geçirdiğini belirterek: “Her hafta sonunda iki farklı mahallemizde kurulan şenlik alanlarında çocuklarımız gönüllerinde eğleniyor. Çocuklarımız güzel bir hafta sonu geçiriyor. Çocuklarımızla birlikte bizlerde eğleniyoruz. Bu hafta Cuma günü Goncalı Mahallesi’nde Seren Bayraktar İlkokulu bahçesinde; Cumartesi günü de Kayıhan Mahallesi’nde Mehmet Atmaca İlkokulu’nda saat 20.00’de başlayacak çocuk şenliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
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