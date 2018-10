PAÜ 2018-2019 akademik yılı törenle başladı

Pamukkale Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleştirildi.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Vali Hasan Karahan, Yargıtay Onursal Başsavcısı Hasan Erbil, HSYK Üyesi Alp Arslan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Baro Başkanı Av. Müjdat İlhan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Âdem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile birlikte ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, akademisyenler, Pamukkale Üniversitesi İdari Yönetimi ve öğrenciler katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Pamukkale Üniversitesi’nin tanıtım filmi gösteriminin ardından Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fatıma Akyüzlüer ve Öğr. Gör. Birol Işıkdemir’in sunduğu müzik dinletisi ile devam etti.

Gerçekleştirilen müzik dinletisinin ardından tören Rektör Bağ’ın konuşması ile devam etti. PAÜ’nün yeni eğitim-öğretim yılına her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni umutlarla başladığına dikkat çeken Rektör Bağ, “PAÜ eğitimde, bilimde, kültürde, sanatta ve sosyal hayatta, kısacası yaşamın her alanında marka ve bir dünya üniversitesi olma hedefiyle her geçen yıl nitelik ve nicelik olarak gelişerek, büyük mesafeler kat etmiştir” dedi.

“Temel gayemiz, gençlerimizi en güncel bilgi ve becerilerle donatılması”

Türkiye’nin 21. yüzyıl için belirlediği vizyon ve hedeflere ulaşmasında üniversitelerin rolünün büyük olacağını ifade eden Rektör Bağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gerek ülkemizin küresel güç olma, gerekse 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için bilimsel araştırma faaliyetlerinde nitelikli insan gücü yetiştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi üniversitelerimizin performansı ve yetişmiş insan gücünün geliştirilmesi ile yakından alakalıdır. Temel gayemiz, gençlerimizi en güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, mesleki açıdan yetkin, vizyonel bakış açısına sahip ve inovatif düşünebilen bireyler olarak mezun edebilmektir.”

Yapılan açılış konuşmalarının ardından tören akademik yıl açılış dersleri ile devam etti.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk olarak öğrenci alan PAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı törende sırasıyla İlhan, Arslan ve Erbil yılın açılış derslerini gerçekleştirdiler.

Açılış derslerinin ardından tören protokol üyelerinin törene katkı ve katılım gösteren konuklara hediye takdimi ile son buldu.