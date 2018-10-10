Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi “Bebek Dostu Hastane“ unvanını aldı.

Belgeyi almaya hak kazanmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Özmert Özdemir, Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca tek başına anne sütü ile beslenmelerini, 6. aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini önerdiğini hatırlattı. Özdemir, “Anne sütü bebeğin değişen ihtiyacına göre sürekli yenilenen, laboratuvar ortamlarında üretilemeyecek birçok bileşenden oluşan önemli bir besindir. İçeriğindeki büyüme faktörleri, immunoglobulinler, oligosakkaritler, hormonlar, enzimler ve kök hücreler ile bebekleri ishal, orta kulak iltihabı, solunum yolu hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, alerjik hastalıklar, tip 1 diyabet, obezite ve kanserden korurken, hasarlanmış dokuları da tamir eder. Anne sütüyle beslenen bebeklerin görme, işitme fonksiyonları daha iyi, zeka seviyeleri daha yüksektir. Emzirme anne ve bebek arasındaki sevgi bağının kurulabilmesi için en iyi yoldur” dedi.

Yeni doğan ekibinde yer alan Prof. Dr. Hacer Ergin de bu belgeyi almaktan duydukları mutluluğu paylaştı. Ergin ve Özdemir yönetimindeki neonatoloji ekibi daha sağlıklı, daha zeki çocuklarımız ideali peşinde olup tüm bebeklerin anne sütünden mahrum kalmaması için özveri ile çalışmaya devam ettiklerini belirterek belgeyi aldıkları için mutlu olduklarını söylediler.