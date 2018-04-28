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28 Nisan 2018 Cumartesi 15:04

PAÜ Muay Thai Takımı birinci oldu

Pamukkale Üniversitesi Muay Thai Takımı, 10’ncu Üniversiteler Arası Muay Thai Şampiyonası’nda, takım halinde 1 birincilik, bir ikincilik ve bireysel olarak üçüncülük elde etti.Bu yıl Türkiye’de ve dünyada ilk kez açık alanda , iskele...

PAÜ Muay Thai Takımı birinci oldu
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Pamukkale Üniversitesi Muay Thai Takımı, 10’ncu Üniversiteler Arası Muay Thai Şampiyonası’nda, takım halinde 1 birincilik, bir ikincilik ve bireysel olarak üçüncülük elde etti.

Bu yıl Türkiye’de ve dünyada ilk kez açık alanda , iskele üzerinde denize sıfır olarak kurulan ringlerde gerçekleştirilen müsabakalarda 43 üniversiteden 455 sporcu mücadele ederken, Pamukkale Üniversitesi’ni 11 sporcu temsil etti. Müsabakalarda takım olarak “Wai Kru B Division Erkek Takım” birinci ve “Wai Kru A Division Erkek Takım” ikinci olurken, bireysel kategoride Pamukkale Üniversitesi sporcusu Mehmet Bahadır Top üçüncü oldu. PAÜ Muay Thai Takımı Antrenörü ve PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Gönülateş turnuva sonunda yaptığı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a spora ve sporcuya vermiş olduğu önemden dolayı teşekkürlerini sunarak,“Yürekleriyle mücadele eden tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Pamukkale Üniversitesi’ni şampiyonada en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Önümüzdeki şampiyonalarda daha büyük başarılar yakalayacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.
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