PAÜ öğrencilerine sosyal kooperatifçilik tanıtıldı

Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım Projesi kapsamında Denizli’de düzenlenen etkinliklerin üniversite ayağındaki İlham Verenler Söyleşisi’ne PAÜ ev sahipliği yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi kapsamında 10-11 Ekim tarihlerinde Denizli’ye gelen Sosyal Koopreatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, Denizli Valiliği tarafından düzenlenen bir dizi etkinlik ile başladı. Denizli Tren Garı’nda yapılan karşılama töreninin ardından valilikte yapılan toplantı ile devam eden etkinliklere üniversite ayağında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ev sahipliği yaptı. Konu ile ilgili yetkin ve uzman kişilerin, akademisyenlerin ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin oluşturduğu ekip projenin üniversite gençleri ile buluşturulması ve tanıtılması adına düzenlenen İlham Verenler Söyleşisi’nde PAÜ öğrencileri ile bir araya getirildi. Kar amacı gütmeden hem modern yaşamda hem de kırsal yaşamda kamusal fayda ve istihdam alanı oluşturmak adına ihtiyaç haritasının belirlendiği sosyal kooperatifçilik anlayışının esas alındığı proje, işsizliğin bitirilmesine yönelik atılacak kooperatifsel adımların neler olduğunu ve bu adımların nasıl geliştirilebileceği gibi bilgiler projenin üniversite ayağında yapılan söyleşide PAÜ öğrencilerine aktarıldı.