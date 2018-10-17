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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:31

PAÜ’de 17 ayrı spor dalında sporcu seçmeleri yapılacak

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen spor müsabakalarında Pamukkale Üniversitesi’ni temsil edecek spor takımları için 17 ayrı spor dalında sporcu seçmeleri 20 Ekim’de başlıyor.

PAÜ'de 17 ayrı spor dalında sporcu seçmeleri yapılacak
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen spor müsabakalarında Pamukkale Üniversitesi’ni temsil edecek spor takımları için 17 ayrı spor dalında sporcu seçmeleri 20 Ekim’de başlıyor.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın hazırlıklarını tamamladığı 2018-2019 seçmeleri, Spor Bilimleri Fakültesi’nin Öğretim Üyelerinin antrenörlüğünde gerçekleştirilecek. 17 ayrı dalda yapılacak olan seçmelerde takımlara seçilen sporcular kadın ve erkek kategorilerinde on üç ayrı dalda, sadece erkeklerde ise dört ayrı dalda mücadele edecek.Toplamda on yedi dalda mücadele edecek spor takımlarının çalıştırıcılığını Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri önderliğinde yürütülecek. Kadınlarda atletizm, badminton, basketbol, bilek güreşi, jimnastik, karate, kick-box, muay thai, kros, salon futbolu, tenis, voleybol, yüzme, erkeklerde ise; güreş, futbol, hentbol, korumalı futbol, atletizm, badminton, basketbol, bilek güreşi, jimnastik, karate, kick-box, muay thai, kros, salon futbolu, tenis, voleybol, yüzme dallarında yapılacak sporcu seçmeleri farklı farklı tarihlerde yapılmak üzere Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından planlandı ve öğrencilere duyurusu gerçekleştirildi.
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