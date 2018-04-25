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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:22

PAÜ’de 7. Geleneksel Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Çocuk Gelişimi Şenliği’nde yaklaşık 150 çocuk doyasıya eğlendi.23...

PAÜ'de 7. Geleneksel Çocuk Gelişimi Şenliği yapıldı
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Çocuk Gelişimi Şenliği’nde yaklaşık 150 çocuk doyasıya eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında PAÜ Kapalı Tenis Kortu’nda düzenlenen şenlikte üç anaokulundan gelen yaklaşık 150 çocuk ve PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri, bu yılın teması olarak geleneksel oyunlarımızdan olan seksek, saklambaç, beş taş, misket, yakan top gibi oyunlar oynanarak müzik eşliğinde dans ettiler. 7. Geleneksel Çocuk Gelişimi Şenliği kapsamında ayrıca çocukların yapmış oldukları resim ve el işi gibi faaliyetlerden oluşan sergi, Denizli Sağlık Hizmetleri MYO Zemin Kat Sergi Alanı’nda 26 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da açılışı gerçekleştirilerek bir gün süreyle sergilenecek.
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