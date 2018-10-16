PAÜ’de Avrupa Spor Liderliği Programı çalıştayı

Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) Avrupa Spor Liderliği Programı’nın ‘(ESLP) İkinci Çalıştayı’ düzenlendi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Sports projeleri çerçevesinde PAÜ’nün de dahil olduğu Avrupa Spor Liderliği Programı’nın (ESLP) ikinci çalıştayı Spor Bilimleri Fakültesi konferans salonunda yapıldı.

‘Spor Liderleri Kariyer Planlama ve Mentörlerle Buluşma’ konulu çalıştaya çeşitli fakültelerden seçilen spor liderleri ve onlara kariyer desteği sağlayacak, alanlarında uzman, spor sektöründe iş imkânı sağlayan farklı illerden mentörler katıldı. Avrupa Spor Liderliği Programı kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen çalıştayda Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı, Dr. Öğretim Üyesi Yeliz İlgar Doğan, Dr. Öğretim Üyesi Y. Aytül Dağlı Ekmekçi ve Dr. Öğretim Üyesi Ömür Dugan yönetiminde spor sektöründe iş alanları, spor sektöründe işverenlerin çalışanlardan bekledikleri özellikler ve bu özellikleri edinebilmek için yapılabilecekler konusunda bilgiler verildi. Program kapsamında ayrıca, programa konuk edilen mentörler öğrencilerle birlikte grup çalışmalarında bulundular.

Proje çalışmalarının devamında PAÜ genelinde tüm öğrencilerin katılım sağlayabileceği farklı branşlarda sportif aktiviteler de gerçekleştirilecek.