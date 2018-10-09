PAÜ’de çöpler yer altına alınıyor

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesine hijyenik ve modern çöp toplama amaçlı yeraltı çöp konteynerleri konulmaya başlandı. Yeni sistemi yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Öğrencilerimize daha temiz bir kampüs olanağı...

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) yerleşkesine hijyenik ve modern çöp toplama amaçlı yeraltı çöp konteynerleri konulmaya başlandı. Yeni sistemi yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Öğrencilerimize daha temiz bir kampüs olanağı sağlıyoruz” dedi.

PAÜ Kınıklı Yerleşkesi’nde kötü koku ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek amaçlı çevreci bir sistem uygulamaya konuldu. Evsel katı atıkların açıkta oluşturduğu kötü kokuların önüne geçmek amacıyla mevcut konteynerler kaldırılarak yerlerine yeraltı çöp konteynerleri yerleştirildi. Kampüs içerisindeki 22 ayrı noktaya uygulanacak hidrolikli sistem yeraltı çöp konteynerleri ile kötü kokuların ve mikropların yayılmasının yanı sıra görüntü kirliliği de ortadan kaldırılacak. Yıpranma ve aşınmaya karşı dayanıklı olan ve yüzde yüz sızdırmazlık özelliğine sahip 2 bin 200 litre kapasiteli konteynerlerin, bir hafta içerisinde kampüsün ihtiyaç görülen noktalarında tamamlanması planlanıyor.

Üniversite yerleşkesindeki farklı noktalara yerleştirilen sistemi yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Doğa dostu yeni nesil konteynerlerin yaygınlaştırılacağını belirten Bağ, “Üniversitemiz için attığımız bu adımla, kampüsümüzü daha modern hale getiriyoruz. Eski tip konteynerler kaldırılarak, görüntü kirliliğinden uzak, estetik, hidrolikli yeraltı çöp konteynerleri ile öğrencilerimize daha temiz bir kampüs olanağı sağlıyoruz” dedi.