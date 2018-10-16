PAÜ’de ilahiyat öğrencileri için vizyon programı düzenlendi

PAÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve iletişim becerilerini artırmak amacıyla TİDEF ile birlikte düzenlenen ‘İlahiyat Vizyon Programı PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.İlahiyat...

PAÜ İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve iletişim becerilerini artırmak amacıyla TİDEF ile birlikte düzenlenen ‘İlahiyat Vizyon Programı PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve iletişim becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen programa, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, PAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulhamit Birışık, PAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, İlim Yayma Cemiyeti ve Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu (TİDEF) Başkanı Mustafa Yelek, Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Egin, İstanbul Üniversitesi (İÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmail Taşpınar ile çok sayıda öğrenci katıldı.

PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program da katılımcılar öğrencilere tek tek sunumlarını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sunumların ardından programa katkı sağlayan katılımcılara katılımlarından dolayı hediye takdim edildi.