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27 Nisan 2018 Cuma 13:45

PAÜ’de ‘İyiliğin Rengi Olmaz’ etkinliği

Pamukkale Üniversitesi PAÜ Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (PAÜDAK) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu (ESOGÜ AKUT) ile birlikte ‘İyiliğin Rengi Olmaz’ adlı etkinlikte bir araya gelerek Serinhisar Kocapınar Ortaokulu’ndaki...

PAÜ'de ‘İyiliğin Rengi Olmaz' etkinliği
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Pamukkale Üniversitesi PAÜ Dağ Arama Kurtarma Topluluğu (PAÜDAK) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu (ESOGÜ AKUT) ile birlikte ‘İyiliğin Rengi Olmaz’ adlı etkinlikte bir araya gelerek Serinhisar Kocapınar Ortaokulu’ndaki öğrencileri ziyaret ettiler.

İlki Şubat 2018’de Eskişehir’de gerçekleşen tanışma etkinliğinin devamı olarak gruplar bu defa Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti’nin gezilmesinin ardından yapılan toplantıda toplulukların yönetim ve işleyişi ile ilgili fikir alışverişi yapıldı. Yapılan toplantının ardından, Serinhisar Kocapınar Ortaokulu’na yapılan ziyarette PAÜ DAK ve ESOGÜ AKUT Toplulukları öğrencileri, çocukların okulu sevmesi adına yapılan duvar ve çevre süslemesi, çocuklara keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca, PAÜ DAK üyeleri tarafından çocuklara doğal afetler ve alınması gereken önlemler konularında bilgiler verildi. Günün sonunda, topluluklar birbirlerine günün anısına hediye ve plaket takdiminde bulundu. PAÜ DAK Topluluk Başkanı Burak Kahraman, 3 gün süren etkinlikler dizisinin verimli geçtiğini ifade ederken, düzenledikleri çalışmalarda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Kahraman, etkinlikte emeği geçen tüm gönüllülere ve katkılarından dolayı Serinhisar Belediyesine teşekkürlerini sundu.
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