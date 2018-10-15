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15 Ekim 2018 Pazartesi 16:04

PAÜ’de ‘Mentör Sistemi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) gönüllü olarak başvurduğu kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından bu yıl ilk kez başlatılan ‘Mentör Sistemi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.PAÜ...

PAÜ'de ‘Mentör Sistemi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdi
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) gönüllü olarak başvurduğu kurumsal dış değerlendirme süreci kapsamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından bu yıl ilk kez başlatılan ‘Mentör Sistemi’nin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

PAÜ yükseköğretim kurumları kurumsal değerlendirme programına başvurdu. PAÜ, bu kapsamda YÖKAK tarafından bu sene başlatılan ‘Mentör Sistemi’ ile kendisine rehberlik edecek olan mentörü, Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Dr. Sibel Aksu Yıldırım’ı ağırladı.

Ziyarette ilk olarak Rektörlük Senato Salonunda, Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdinç Duru ve Prof. Dr. Rafet Kılınçarslan, Genel Sekreter Doç. Dr. Mehmet Ali Sarı, senato ve kalite komisyonu üyeleri ile rektörlük daire başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, kalite artırımının önemine değindi. Rektör Bağ, Pamukkale Üniversitenin, misyon ve vizyonu doğrultusunda hedeflenen başarılara ulaşmak istediklerini ifade etti.

“Kalite güvence sistemine herkes katkıda bulunmalı”

Yıldırım ise, toplantıda kalite kültürünün yerleştirilmesine vurgu yaptı. Yıldırım, kalite güvence sisteminin kurulmasında tüm üniversite çalışanları, dış paydaşlar ve öğrencilerin katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Yıldırım ayrıca, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, topluma hizmet ve idari süreçlerine öncelikle odaklanan uygulamalarda “Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al” (PUKÖ) döngüsünün “Kontrol et” ve “Önlem al” basamaklarının gerçekleştirilmesinin sürekli iyileştirme açısından şart olduğuna vurgu yaptı.
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