Pembe Prenseste yaklaşık 4 bin 550 kişiyi kanser taraması yapıldı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı tarafından Denizli’ye gönderilen ve yaklaşık bir ay boyunca Denizli halkına hizmet veren “Pembe Prenses” isimli mobil kanser tarama tırında toplam 4 bin 550 kişiyi kanser taraması yapıldı.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, tırda yapılan taramalar hakkında bilgiler vererek, kanser taramalarının sadece kent merkezinde değil bazı ilçelerinde de yapıldığını ifade etti. 3 bin 38 kişiye meme kanseri, 640 kişiye rahim ağzı kanseri ve 880 kişiye de kolon kanseri taraması gerçekleştirildiğini dile getiren Dr. Öztürk, “Dünya genelinde giderek artan, toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıplara yol açan ve erken tanının hayati öneme sahip olmuştu. Kansere karşı Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Nisan ayı boyunca önemli bir mücadele verildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı tarafından Denizli’ye gönderilen ve bir ay boyunca Denizli’de kalan ‘Mobil Kanser Tarama Tırı’nda sırasıyla Çivril, Çardak, Acıpayam ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde meme, rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları gerçekleştirildi. İlk olarak Çivril’de başlayan taramalarda 943 kişiye meme kanseri, 172 kişiye rahim ağzı kanseri, 330 kişiye de kolon kanseri taraması yapılırken, Çardak’da 932 kişiye meme kanseri 21 kişiye de rahim ağzı kanser taraması uygulandı. Acıpayam’da 828 kişi meme kanseri, 179 kişiye rahim ağzı kanseri, 500 kişi kolon kanseri, Organize Sanayi Bölgesi’nde de 335 kişi meme kanseri 268 kişi de rahim ağzı kanser taramasından geçirildi” dedi.