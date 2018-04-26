Tavas Kızılca Göleti ile bin 620 dekar zirai alan suyla buluşacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Denizli’de yapımına devam ettiği Tavas Kızılca Göleti ile bin 620 dekar zirai arazi suyla buluşacak. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü projede yüzde...

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Denizli’de yapımına devam ettiği Tavas Kızılca Göleti ile bin 620 dekar zirai arazi suyla buluşacak. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü projede yüzde 52 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Denizli’ye yaptığı su yatırımlarıyla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Denizli’ye son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki zirai faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Temelden 18 metre yüksekliğinde inşa edilen Tavas Kızılca Göleti ile bin 620 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Projede şu ana kadar derivasyon, dipsavak imalatları ile gövde dolgusu tamamlandı. Vana odası imalatı, sol sahil relokasyon yolu ile rezervuar alanı sıyırma çalışmaları ise halihazırda devam ediyor. Toplam yatırım bedeli 12 milyon TL olan projenin 2018 yılsonunda tamamlanması hedefleniyor.

54 kişiye istihdam sağlanacak

Tavas Kızılca Göleti tamamlandığında arazilerin sulamaya açılması ile sulama alanında dekar başına bin 300 lira ilave gelir artışı sağlanacak. Dolayısıyla ülke ekonomisine de 2 milyon 106 bin TL katkı verilecek. Ayrıca 54 kişiye istihdam sağlanacak. Denizli’nin her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bakanlık olarak Denizli’ye yapacağımız yatırımlar sürecek. Bu projemizi de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Denizli’nin bereketli toprakları suyla buluşacak ve oradaki çiftçilerimizin refah düzeyi artacak” değerlendirmesinde bulundu.