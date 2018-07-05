Tavas’ta zihinsel engelli bir genç kayboldu

Denizli’nin Tavas ilçesinde kaybolan zihinsel engelli 23 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Tavas ilçesine bağlı Çağırgan Mahallesi’nde dün akşam evinden çıkan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Onur Ç., (23) isimli genç evine dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneğinden yardım istedi. Engelli gencin bulunması için ekipler çevrede arama çalışması başlattı. Her yerde genci arayan ekipler arama çalışmalarında eğitimli köpekleri de kullanıyor.