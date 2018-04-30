TÜİK Denizli’nin mart ayı ithalat ve ihracat verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Denizli’nin mart ayı ithalat, ihracat verilerini açıkladı. Kentin mart ayında ihracatı yüzde 18,1, ithalatı ise 25,3 arttığı belirtildi.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Denizli’nin ihracatı 2018 yılı Mart ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 18,1 artarak 283 milyon 83 bin dolar, ithalat ise yüzde 25,3 artarak 217 milyon 338 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 10. sırada yer aldı. Denizli’den, mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke İngiltere oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 27 milyon 997 bin dolar olarak gerçekleşti. İngiltere’yi sırasıyla 27 milyon 99 bin dolar ile Almanya ve 23 milyon 367 bin dolar ile İtalya izledi. Denizli’ye, 2018 yılı Mart ayında en fazla ithalat yapan ülke Rusya Federasyonu oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 42 milyon 749 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya Federasyonu’nu sırasıyla 40 milyon 662 bin dolar ile Kazakistan ve 23 milyon 112 bin dolar ile BAE izledi.

En fazla ihracatı yapılan ürün ise ‘Dokunabilir maddelerden hazır eşya takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar’ oldu.