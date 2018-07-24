Uzmanından orta yaş için DEHB uyarısı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nur İnci Kenar, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalığı hakkında açıklamada bulundu.

PAÜ Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nur İnci Kenar, DEHB hastalığı ve tedavi süreci ile ilgili olarak, “Erişkin dönemde dikkatin kolay dağılması ve dikkatin sürdürülmesinde güçlük çekilmesi en önde gelen belirtidir. Bu kişiler yaşamlarında genellikle başarısız olurlar. Çünkü yapacağı işleri hatırlamada, zamanı ayarlamada, plan yapmakta, başladıkları işi bitirmekte ve işlerini düzenlemekte zorluk çekerler. Hiperaktivite eğer halen mevcutsa çocukluktakinden en önemli farkı daha amaca yönelik bir hal almasıdır. Ayakta çalıştıkları, aynı anda pek çok işi yürüttükleri, etkin oldukları işlerde çalışabilirler ve buna rağmen yakınmaları sürebilir. Erişkinlikte hiperaktivitede daha çok kendini iç huzursuzluk olarak gösterir. Uzun süre oturması gereken durumlardan kaçınma, çok konuşma, aşırı spor yapma, iç huzursuzluğu gidermek için alkol-madde kullanma ile sonuçlanabilir” dedi.

“Olumsuz sosyal ilişkiler gibi sonuçlara yol açabilir”

Erişkin DEHB’de görülen dürtüselliğin düşük engellenme eşiği ile ilgili olduğunu ve olgunlaşamamayla sonuçlandığını aktaran Kenar, “Çocuklukta görülen dürtüsel davranışlar, erişkinlerde kendisini; öfke kontrol güçlüğü, çocuklarına tahammülsüzlük, yeni bir iş bulmadan aniden işini bırakma, gereksiz ve düşünmeden para harcama, ilişkilerini kolayca bitirme, uygunsuz cinsel davranışlar, trafik kurallarına uymada zorluk şeklinde gösterir. Erişkin dönemde görülen dürtüsel davranışların sonuçları daha önemlidir. Sık iş değiştirme, aile içi şiddet, evlilik sorunları, ebeveynlikte tutarsız davranışlar, alkol-madde bağımlılığı, erken yaşta gebelik, adli sorunlar, olumsuz sosyal ilişkiler gibi sonuçlara yol açabilir” şeklinde konuştu.