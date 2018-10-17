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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:27

Vali Karahan, rakamlarla kentteki kamu yatırımların anlattı

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte 19 yatırımcı kuruluşun programında 316 adet proje olduğunu, bu projelerden 91’nin bitirildiği, 155 adedi ise devam ettiğini kaydetti. Vali Karahan ayrıca 27 adet projenın ihale aşamasında olduğunu ve 43...

Vali Karahan, rakamlarla kentteki kamu yatırımların anlattı
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Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte 19 yatırımcı kuruluşun programında 316 adet proje olduğunu, bu projelerden 91’nin bitirildiği, 155 adedi ise devam ettiğini kaydetti. Vali Karahan ayrıca 27 adet projenın ihale aşamasında olduğunu ve 43 adet projeye ise başlanılamadığını kaydetti.

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı IV. dönem toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Kemal İnan, Kaymakamlar ve İlçe Belediye Başkanları ile yatırımcı Kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Karahan, “İlimizde 19 yatırımcı kuruluşumuzun programında 316 adet proje mevcuttur. Bu projelerden 91 adedi bitirilmiş, 155 adedi ise devam etmektedir. 27 adet proje ihale aşamasında olup, 43 adet projeye ise çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır. Programdaki 316 projenin 129’u DKH sektörü, 49’u eğitim, 34’ü tarım, 30’u ulaştırma, 20’si sağlık, 11’i kültür-turizm, 11’i enerji sektörü, 9’u çevre orman 11’i gençlik-spor ile 8’i madencilik ve 4’ü konut sektörüne aittir. İlimiz genelinde 2018 yılı dördüncü dönemine ait 1 milyar 165 milyon TL ödeneğin 743 milyon TL’si harcanarak yüzde 64 nakdi, yüzde 51’i ise fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Yatırımcı kurum ve kuruluşların, 2019 yılı ve sonraki yıl yatırım programı hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerde Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen konulara riayet etmeleri gerekmektedir. Projelerin titizlikle takip edilerek, çalışmalarınızda gayretle devam etmesini diliyorum ” dedi.
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