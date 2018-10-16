Vali Karahan’dan esnaf ve işletmelere ‘fırsatçılık’ uyarısı

Denizli Valisi Hasan Karahan, kentteki döviz kurundaki dalgalanmalardan dolayı fırsatçılık yapmaya çalışan bazı esnaf, firma ve işletmelere uyarılarda bulundu.

Vali Karahan, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını hatırlattı. Vali Karahan, Denizli’de bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığının görüldüğünü ifade etti. Vali Karahan, “Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarını yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır” diye konuştu.