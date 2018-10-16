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16 Ekim 2018 Salı 15:23

Vali Karahan’dan taksi şoförlerine uyarı

Denizli Valisi Hasan Karahan, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması amacı ile ticari taksi şoförleri ile ilgili yapılan yeni yasal düzenlemeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Vali Hasan Karahan, vatandaşların huzur ve güven ortamı...

Vali Karahan'dan taksi şoförlerine uyarı
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Denizli Valisi Hasan Karahan, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması amacı ile ticari taksi şoförleri ile ilgili yapılan yeni yasal düzenlemeler hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Vali Hasan Karahan, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluklarından olduğunu söyledi. Vali Karahan, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerince uyuşması gereken kuralları şöyle sıraladı:

“Olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılmamalı. Özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmemelidir. Araçlar bakımsız veya kirli kullanılmamalı. Araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmemeli. Seyir halinde iken cep telefonu ile oyun oynanılmamalı ve uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmemeli. Araç içerisinde sigara içilmemeli. Uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması ve araçta pazarlık usulü yolcu taşınması ile alkollü iken araç kullanılması yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli/idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır” ifadelerine kullandı.
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