DENİZLİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:49

Vizyon filmleri Sarayköy’de seyirci ile buluştu

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, vizyon filmlerinin gösterimi yapıldı.Sarayköy Belediyesi, ilçeye sinema salonu kazandırdı. 30 bin 462 nüfusa sahip ilçeye 2014 yılında sinema vaadinde bulunan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş,...

Vizyon filmleri Sarayköy'de seyirci ile buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde, vizyon filmlerinin gösterimi yapıldı.

Sarayköy Belediyesi, ilçeye sinema salonu kazandırdı. 30 bin 462 nüfusa sahip ilçeye 2014 yılında sinema vaadinde bulunan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, yapılan çalışmaların ardından Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi’nin sinema salonunu vizyon filmlerle vatandaşlarla buluşturdu. Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi Sinema Salonu bu hafta vizyona giren 2 sinema filmi ile beyaz perdesini açtı. Türkiye’yle aynı anda Sarayköylülerle buluşan filmlere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. İlçe halkıyla kurdukları hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Özbaş, Sarayköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sinema sözümüzü yerine getirdik. Bugün Sarayköy, beyaz perdesini vizyon filmlerle araladı. 30 yıl önce Sarayköy’de yazlık-kışlık sinema vardı. Çocukluğumda çok güzel bir ambiyans vardı. Yıllar sonra o güzel ambiyansı ilçemizde tekrar yaşamak istedik. Çok şükür ki artık ilçemizde sinema var. Geçen hafta da belediyemiz bünyesinde kurulan tiyatro kulübümüzün gösterisi olmuştu. Bunlar kültürel-sanatsal gelişmişliğin belirleyici faktörleridir. Biz Sarayköy’ün bunu kaldıracağını düşünüyorduk. Sarayköy yıllarca sinema, tiyatro, müzikallerle kendisini göstermiş bir ilçeydi. Benim annem ve rahmetli babam 1950 yıllarında ailecek müzikallere gider evlerine dönerlermiş. Rahmetli babam bana sürekli anlatırdı. Bu anılar bende çok büyük izler bıraktı. Sarayköy’ün güzel tesisleri, çalışmaları, faaliyetleri hak ettiğini düşünüyorum. Bu yüzdende en güzel hizmetleri hemşehrilerimiz ile paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku