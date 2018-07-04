DENİZLİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:29

Yangında engelli genci itfaiye kurtardı

Denizli’de 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangında engelli genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 230. Sokak’ta 3 katlı apartmanın çatı katındaki Ercan Özdemir’e...

Yangında engelli genci itfaiye kurtardı
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Denizli’de 3 katlı bir evin çatısında çıkan yangında engelli genç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi 230. Sokak’ta 3 katlı apartmanın çatı katındaki Ercan Özdemir’e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan Özdemir’in yakınları yangını fark edip durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katındaki yangının diğer bir evin çatı katına sıçramasının ardından o esnada evde bulunan bedensel engelli Murat Erol Ağcabay’ı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, apartmana girerek çatı bölümüne ulaştı. Kapıyı açan kimse olmayınca kapı kırılarak, Ağcabay yara almadan kurtarıldı. İtfaiye erinin sırtında ambulansa taşıdığı Ağcabay, tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangını kısa sürede söndüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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