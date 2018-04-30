DENİZLİ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:33

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan genç kızın tedavisi devam ediyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.Denizli’nin Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda Cengiz Hoplar’a...

Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan genç kızın tedavisi devam ediyor
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Denizli’nin Çameli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Denizli’nin Çameli ilçesi Gürsu Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda Cengiz Hoplar’a ait evin yakınına düşen yıldırım sonucu aile üyelerinden 16 yaşındaki Edanur Hoplar yaralandı. Olayın ardından aile fertlerinin haber vermesiyle yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Edanur Hoplar, buradaki tedavisinin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edildi. Genç kızın sağlık durumunun iyiye gittiği ve tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Ayrıca genç kızın yıldırım düştüğü esnada ders çalıştığı öğrenildi.
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