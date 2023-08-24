Deprem anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem anında yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem anında yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşananlar bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir fabrika ve elektrik dükkanına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saatler 8.35’i gösterdiğinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan panik anları yer aldı. Fabrikada çalışan işçiler sallantı ile birlikte hızla dışarı kaçarken bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde de iş yerinde bulunan 4 kişinin depremle birlikte panikle kaçışması yer aldı.

Sabah 08.35’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen Yeşilyurt merkezli 5,0 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir yıkım olmazken, yaşanan panik nedeniyle birçok vatandaş sokaklara çıkmıştı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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