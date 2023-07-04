Deprem bölgesi Malatya'da ikinci el araç fiyatları sıfırlarını geçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da ikinci el araç fiyatları sıfırlarını geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da ikinci el araç fiyatları sıfırlarını geçince satışlar durma noktasına geldi. İkinci el piyasasında ciddi bir durgunluk yaşandığını kaydeden Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, sektörde pandemi ile başlayan durgunluğun fiyatlardaki astronomik artışlarla sürdüğünü söyledi. Fiyatların yükselmesini tetikleyen önemli unsurlardan birinin de ihtiyaçtan çok yatırım amaçlı yapılan alımlar olduğunu belirten Levent, “İkinci el araçlarda pademi ile başlayan cip ve kurdaki artışlarla devam eden yükseliş depremle birlikte sürüyor. Üretim azlığı nedeniyle sıfır araçların ülkemize az sayıda giriş yapmış olması da gelinen noktada fiyatları baya yükseltti. Fiyat yükselişleriyle birlikte piyasalarda bir durgunluk var. İkinci el araç piyasası allak bullak ortalama fiyatlar çok yükseldi. Sorun 5 yaş altı araç ithalatı ile denetimlerle çözülebilir. Bayiler üzerindeki denetimler de artırılmalı” dedi.

Galerici esnafı İsmet Leventoğlu da ikinci el araç fiyatlarının sıfırlarını geçtiğini ifade ederek, "Pandemi ile piyasalarda başlayan dalgalanma depremle birlikte sektörü etkiledi. Siftah yapamaz duruma geldik. İkinci el araç fiyatları neredeyse sıfırlarının fiyatını geçti ya da aynı seviyede. Bu nasıl olur diye düşünüyoruz. Sıfır araçlarının piyasaya girmesiyle birlikte aradaki makas farkı düzelebilir” diye konuştu.