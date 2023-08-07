Deprem bölgesi Malatya'da köy evlerinden sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da köy evlerindeki çalışmalarda sona gelindi. Akçadağ ilçesinde son rötuşların yapıldığı 51 köy evlerinin teslimi için ise gün sayılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden biri olan Malatya’da depremin hemen ardından 14 bin 338 konutun temelleri atılırken, 9 bin 331 konutun ise ihalesi gerçekleştirildi.

Toplamda 103 bin 19 konut ve köy evinin inşa edileceği kentte çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde yapımları süren 51 köy evinde ise sona gelindi. Bir kısmı tamamlanan konutların sonbaharda hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

“Devletimiz her daim yanımızda oldu”

Deprem sonrası devletin her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Aydınlar Mahallesi sakinlerinden depremzede Battal Karaköse,” Devletimiz sağ olsun depremler sonrası çalışmalara çok hızlıca başlanıldı. Mahallemize ilk etapta 51 köy evi toplamda ise 148 konut inşa edilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Aralık ayında evlerimize yerleşmiş olacağız” dedi.

“Çalışmalar ilçe genelinde devam ediyor”

İlçe genelinde kalıcı konut çalışmalarının sürdüğünü aktaran Akçadağ Muhtar Dernek Başkanı Aydın Coskun ise, ” Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımız ilçe genelinde devam ediyor. Bir kısım çalışmalarda sona gelinde. Yıl sonunda bazı mahallerimizdeki konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Aydınlar Mahallemizdeki 51 konutta ise sona gelindi sonbaharda konutların teslim süreci başlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.