Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya'da sıcak hava etkili oluyor.

Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya’da sıcak hava etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından Malatya’da yüksek hava sıcaklığının etkili olmasıyla çok sayıda vatandaş park ve bahçelere akın ederek serinlemeye çalıştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte sıcaklık gölgede 39 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklığın 42 derecenin üzerine çıktığı kent merkezinde sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, kimileri de süs havuzların etrafında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl ile birlikte 5 ila 7 derece sıcaklık artışı uyarısında bulunduğu kentte sıcak havanın bir sürede daha etkili olması bekleniyor.

Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor
Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor
Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor
Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor
Deprem bölgesi Malatya'da sıcak hava etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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