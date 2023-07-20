Deprem bölgesi Malatya'da turizm hareketliliği

Havaların ısınmasıyla birlikte deprem bölgesi Malatya'da turizm hareketliliği de başladı.

Deprem bölgesi Malatya'da turizm hareketliliği
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Havaların ısınmasıyla birlikte deprem bölgesi Malatya’da turizm hareketliliği de başladı.

Deprem bölgesi Malatya’da havaların ısınmasıyla başlayan turizm hareketliliğin, normalleşme adımlarıyla hızlanması beklenirken, yerli turistler Arslantepe Höyüğünü’ne yabancı turistlerin ise Nemrut Dağı’na büyük ilgi duyuyor. Yurtdışında kente gelen Avusturya uyruklu Alexander Georg ile Doktor Isabel Volkert ise ziyaret ettikleri Nemrut Dağı’na hayran kaldı. Deprem sonrası özellikle bölgeyi ziyaret ederek tarihi yapıların durumunu yerinde görmek istediklerini belirten Alexander Georg ile Isabel Volkert Arslantepe Höyüğünü ile Nemrut Dağı’nın depremlerde etkilenmemesine çok sevindiklerini söyledi.

Nemrut Dağı sonrası Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Alexander Georg ile Isabel Volkert Müdür Vekili Ali Cengiz’le bir süre görüşerek Malatya’da bulunmaktan duydukları memnuiyeti ifade ettiler.

Deprem bölgesi Malatya'da turizm hareketliliği
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Doğalgaz tamamlandı asfalt yapımı başladı
Doğalgaz tamamlandı asfalt yapımı başladı
Başkan Çınar 'sıfır atık' eğitim çalışmalarına katıldı
Başkan Çınar 'sıfır atık' eğitim çalışmalarına katıldı
Malatyalı hacıların yurda dönüşü başladı
Malatyalı hacıların yurda dönüşü başladı
Malatya'da trafik kazaları kameraya yansıdı
Malatya'da trafik kazaları kameraya yansıdı
61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
61 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
İnönü'den bu yıl 112 diş hekimi mezun oldu
İnönü'den bu yıl 112 diş hekimi mezun oldu