Deprem bölgesi Malatya'dan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Asrın felaketinde ağır yara alan illerden biri olan Malatya’da toplam 194 kişiden oluşan ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Malatya İl Müftülüğü tarafından Yeşilyurt ilçesinde bulunan Ahmediye Camii karşısındaki alanda hac ibadetini ifa edecek ilk hac kafilesi için uğurlama program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan İl Müftü Vekili Hasan Nacar, "Kıymetli hacı adaylarımız, evet mübarek yola çıkıyorsunuz, sizi uğurlamaya gelen bu coşkulu kalabalık, sizin gideceğiniz o mekanların ne kadar önemli kıymetli olduğunu ortaya koymak üzere buraya geldiler. Cenabı Hak Kur’an-ı Keriminde; ‘Gücü yetenler, benim beytimi tavaf etmek üzere uzak yollardan gelirler, gelecekler’ diye müjdeyi veriyor. İnşallah sağ salim gidip dönersiniz." İfadelerine yer verdi. Hacı adaylarından iki istekte bulunan Nacar, "Birincisi, bizim buradan özlemlerimizi, selamlarımızı, muhabbetlerimizi hem Mekke-i Mükerrem’e ye Kâbe-i Muazzama ya Medine-i Münevver’e ye Ravza’yı Mutahhara ya sevgili Peygamberimize (Sallallahu Alehi Vesellem) götürmenizdir. İkincisi ise başladığınız yolculuk, sizin için çok faklı bir dünyanın kapılarını aralamaktadır. Bu yolculuk sadece gidip görmek, ziyaret etmek değil, bundan önce bir hayatım vardı bide İnşallah bundan sonraki hayatım olacak. Allah ve Resulüne olan muhabbetinizde, yaşantınızda İnşallah bir muazzam değişim ve dönüşüm yaşayacaksınız. İşte en önemlisi de budur." diye konuştu.

Müftü Vekili Nacar’ın konuşmasının ardından, Yeşilyurt İlçe Müftüsü ve 1’inci Kafile Başkanı Hüseyin Bayrak’ın yaptığı duayla hacılar sevinç gözyaşları içerisinde kutsal topraklara uğurlandı.

191 kişiden oluşan 2’inci kafile ise önümüzdeki perşemde günü kutsal topraklara uğurlanacak.