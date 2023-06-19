Deprem bölgesinde kardeşlik buluşması yapıldı

Malatya’da 505 konteynerden oluşan Geçici Konaklama Merkezi’nde düzenlenen Kardeşlik Buluşması’nda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet depremzedelerle bir araya geldi. Konteyner kent sakinlerinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı, çocuklara hediyelerin verildiği moral ziyaretinde depremde vefat edenler için de mevlit okutuldu.

Bağcılar Belediyesi ile “Kardeş şehir” olan Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan 505 konteynerlik Geçici Konaklama Merkezi, büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. “Kardeşlik Buluşması” adı altında düzenlenen organizasyonda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, aralarında iş adamı, gazeteci, meclis üyesi, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir heyetle Malatya’ya gitti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından karşılanan davetliler, konteyner kenti ziyaret etti.

Gezi sırasında afetzede vatandaşlar, yardımlarından dolayı Özdemir’e teşekkürlerini iletti. Bu sırada ilginç diyaloglar da yaşandı. Depremden sonra kendilerinin hiç yalnız bırakılmadığını belirten bir kadın Başkan Özdemir’e “Evsizlere ev oldunuz. Allah sizden razı olsun” dedi.

Ailelerle sohbet edip sıkıntıları dinledi

Konteyner kentte incelemelerde bulunan Özdemir ile Güder, daha sonra da burada ikamet edenlerle bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Başkan Özdemir, onların istek ve sıkıntılarını dinleyip çözüm sunmak için notlar aldı. Etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen Özdemir, hepsine bisiklet sözü verdi.

Anaokulu açılışı yapıldı

Konteyner kent gezisinde bir de açılış gerçekleştirildi. İki oyun parkının bulunduğu yerleşkeye Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi’nin ortaklaşa yaptırdığı Nene Hatun Anaokulu’nun açılışı yapıldı. Çok heyecanlı olduğu görülen minikler, kurdelenin kesilmesinin ardından sınıflara koştu. Çocuklardan kimi kitap okudu kimi de oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Çocuklar için hediye çeki verildi

Gün boyu ise konteyner kentte yaşayanlara yardımlar devam etti. Belediye görevlileri, hanelere tek tek dolaşarak gıda ve temizlik başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri dağıtıldı. Ayrıca 500 çocuk için de hediye çeki verildi. Ebeveynler, bu çeklerle istedikleri mağazadan çocukları için kıyafet alışverişi yapabilecek.

2 bin 300 kişi aynı sofrayı paylaştı

Akşam saatlerinde ise konteynerlerin ortasındaki geniş alana 2 bin 300 kişilik büyük bir sofra kuruldu. Afetzedelerle aynı masayı paylaşan Bağcılarlı misafirler hem sohbet etti hem yemek yedi. Bu vesileyle de konteyner kent sakinleri komşuluklarını pekiştirdi.

Deprem şehitleri için mevlit okutuldu

Gönüllere dokunulduğu ve yaraların sarıldığı programda; depremde vefat edenler için mevlit okutuldu. Binlerce katılımcı, ellerini semaya açıp deprem şehitleri için toplu şekilde dua etti.

“Yetişemediğimiz yerde bize yardım eli uzattılar”

Desteklerinden dolayı Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür eden Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Yanımızda gördüğümüz kardeşlerimizden, paydaşlarımızdan bir tanesi Bağcılar Belediyesi’ydi. Sadece burada değil pek çok yerde, bizlerin yetişemediği yerde bize yardım elini uzattı. Belediyenin tüm ekibi gönülden çalıştı. O kadar ki iki personelimizi de bu yolda şehit verdik” dedi.

“Norma hayat başlayana kadar buradayız”

Depremin ilk anından itibaren organize bir şekilde deprem bölgesinde olduklarını ve hizmet sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın anlayışı olan ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ düsturuyla hareket ediyoruz. Deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşlarımız rutin normal hayatlarına kavuşana kadar elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz. Şu ana kadar 600 bini aşkın vatandaşımıza yemek ikramında bulunduk. Şu anda günlük ortalama 12 binin üzerinde kişiye yemek ikramımız devam ediyor. Adıyaman Havalimanı’nın temizlik, sevk ve idaresini de biz karşıladık. En önemli ihtiyaçlardan biri olan barınma konusunda da önemli adımlar attık. Battalgazi’de 505 konteynerlik kentimizin kurulumunu sağladık. Ailelerimiz orada daha iyi şartlarda hayatını devam ettiriyor. Özellikle bu hizmetler sırasında elini taşın altına koyan gençlerimize, kadınlarımıza, iş dünyamıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu süreci hep birlikte omuzladık” şeklinde konuştu.

“Kardeş belediyeler olarak güzel işler yapıyoruz”

Battalgazi için var gücüyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Güder de “Kardeş belediyemiz Bağcılar ile ortaklaşa güzel işler yapıyoruz. Emek verenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.