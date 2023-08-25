Deprem bölgesinde öğrencilere deneme sınavları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Semt Konakları'nda öğrencilere yönelik başlatılan eğitimlerde deneme sınavları gerçekleştirildi.

Deprem bölgesinde öğrencilere deneme sınavları
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Semt Konakları’nda öğrencilere yönelik başlatılan eğitimlerde deneme sınavları gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrası vatandaşlar normal yaşamlarına yavaş yavaş dönerken, bu sıkıntılı dönemde gerekli eğitimi alamayan öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları’nda telafi eğitimleri gerçekleştiriliyor.

Eğitimdeki ciddi zaman kaybı, ders boşlukları gibi sorunların yaşandığı bu süreçte Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Semt Konakları’nda öğrencilere yönelik, Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı için telafi eğitimlerinin deneme sınavları yapıldı. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı telafi eğitimi 3 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

Deprem bölgesinde öğrencilere deneme sınavları
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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