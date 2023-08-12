Deprem paniği 16 kişiyi hastanelik etti

Malatya'da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.

Deprem paniği 16 kişiyi hastanelik etti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da art arda meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu yaralanan 16 kişi hastanelere kaldırıldı.

Malatya’da peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem sonrası panikleyerek düşme ve yüksekten atlama sonucu 16 kişi yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların büyük bir kısmının işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, bazı vatandaşların cadde ve sokaklardaki bekleyişi ise sürüyor.

Deprem paniği 16 kişiyi hastanelik etti
Deprem paniği 16 kişiyi hastanelik etti
Deprem paniği 16 kişiyi hastanelik etti
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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