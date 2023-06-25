Deprem sonrası bulduğu altının sahibini arıyor

Malatya'da yaşayan Murat Öz isimli depremzede vatandaş, 6 Şubat depremi sonrası bulduğu altınların sahibini arıyor.

Deprem sonrası bulduğu altının sahibini arıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da yaşayan Murat Öz isimli depremzede vatandaş, 6 Şubat depremi sonrası bulduğu altınların sahibini arıyor.

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Malatya’da binlerce ev yıkılırken, sokakta kalan depremzedeler de kendilerine açılan belediyelerin sosyal tesislerine yerleşmişti. Bu sürede depremin ertesi günü barındığı tesiste bir çanta bulan Murat Öz, aradan geçen 4,5 aya rağmen halen altınların sahibini bulamadı. Kendisi de depremden sonra il dışına çıkan ve birkaç gün önce yeniden kente gelen Öz, polis merkezi ve diğer görevlilere başvurduğunu ve altınların sahibinin bulunması için uğraştığını söyledi.

Şu anki piyasa değerinin yaklaşık 60 bin TL olduğu altınların sahibi bulmak istediğini belirten Öz, “Deprem sonrasında kaldığım tesiste bu çantayı buldum. O günden bu yana altınların gerçek sahibini arıyorum. Gerekli yerlere müracaat ettim. İnşallah gerçek sahibi çıkar, ben de bu mesuliyetten bir an önce kurtulurum” diye konuştu.

Deprem sonrası bulduğu altının sahibini arıyor
Deprem sonrası bulduğu altının sahibini arıyor
Deprem sonrası bulduğu altının sahibini arıyor
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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