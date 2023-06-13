Deprem sonrası Malatya'nın geleceği masaya yatırtıldı

Malatya Kent Konseyi tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya’nın yaralarının sarılması, şehrin yeniden ihya edilmesi, şehrin kent hafızasına göre inşa ve imar edilmesi noktasında ‘Deprem Sonrası Malatya’nın Geleceği Çalıştayı’ düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi ile İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Mimarlar Odası Malatya Şubesi iş birliğiyle ‘Deprem Sonrası Malatya’nın Geleceği” konulu bir çalıştay gerçekleştirildi.

Toplamda 3 oturumdan oluşan çalıştayda kentsel dönüşümün önemi, dayanıklı yapı stokunda zemin etüdünün önemi, betonarme yapıların deprem performansı, taşıyıcı elemanlarda tasarım kuralları, yeni planlama için öneriler ve deprem sonrası Malatya gözlemleri gibi konular görüşüldü.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Malatya’nın depremden en çok zarar gören illerden birisi olduğunu hatırlatarak, “Elbette ki devletimiz güçlü elbette ki sayın valimiz, belediyemiz ve diğer kurumlar ellerinden geleni yapıyorlar. O nedenle çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anından itibaren sahadaydı”

6 Şubat depreminden sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Latif Okyay ise arama kurtarma ekiplerinin arama kurtarma faaliyetlerine başlamasından sonra ‘Acil Eylem Planı’ çerçevesinde depremin ilk anından itibaren bütün sosyal tesisler vatandaşların kullanımına açtıklarını söyledi.

Şehrin muhtelif alanlarında ilk saatlerden itibaren vatandaşların su, kıyafet ve yemek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmaya başladıklarını ifade eden Oktay, “Belediyemizin şirketi olan ESENLİK, ilk saatlerden itibaren kullanılan marketleri açarak su ve kuru gıda ihtiyacını karşıladı. Vatandaşlarımız için belirlenen geçici barınma alanlarının AFAD ve Sayın Valimizin koordinasyonunda çadır kentlerimizin zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarına hızlıca başlandı. Enkaz kaldırma çalışmaları, arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte hafriyat düzenleme çalışmaları yapıldı.2 bin adet kamyon ile enkazların bertarafı, ayrıştırma çalışmaları sağlandı” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da yaklaşık 129 bin yıkık, ağır hasarlı ve orta hasarlı konutun da bulunduğunu belirten Oktay, “Şu anda da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma işlemleri yapılıyor. Şehrimizde yürütülmekte olan geçici iş yerlerinin yapımının altyapı ve alan belirleme çalışmaları belediyemiz tarafından yürütülmektedir. Yine depremin ilk anında ortaya çıkan afetzedelerimizin ilimizden tahliye edilmesi, güvenli yerlere taşınması ili ilgili çalışmalar da belediyemiz tarafından yürütülmüştür” şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Recep Bentli ise çalıştayda yaptığı konuşmada, Malatya’nın deprem sonrası hem yapı hem de diğer imalatların yapılmasının büyük katkılar sunacağını belirterek, “Ben Büyükşehir Belediyemiz ve Malatya Kent Konseyi’ne böyle bir çalıştay düzenledikleri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Malatya’yı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkan ve kaynaklarının kullanıldığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem ise birinci derece deprem kuşağında yer alan Malatya’da gerekli tedbirlerin alınması için çaba gösterildiğini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’da yüksek katlı binalar yerine yatay mimarinin tercih etmesi gerektiğini her fırsatta ifade ettiğini kaydeden Erdem, “Başkanımız Selahattin Gürkan, Elazığ depreminden sonra Malatya’da çok hızlı bir şekilde Acil Eylem Planlarının hazırlanması ve hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, eylem planlarının hazırlanması talimatını vermişti. Geçen yılın başında da hem Deprem Acil Eylem Planı, hem yangın ve sel hem de küresel iklim Değişikliği Acil Eylem Planları hazırlanarak bu yönde önemli birtakım adımlar atılarak, gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştı. Malatya’ya yaklaşık 4 milyon metrekare yeşil alan kazandırıldı, Millet Bahçesi, Tabiat Parkları yapıldı. Millet Kütüphanesi, Lisanslı Depoculuk yapılarak hizmete sunuldu. Gençlik Merkezleri, Gençlik Kampı, Yeni Fuar Merkezi yapıldı. Ekmek ve Yemek Fabrikası çok kısa süre içerisinde yapılarak hizmete sunuldu. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi bitirme aşamasına getirildi” diye konuştu.

“Şehrimizi yeniden kurmaya çalışıyoruz”

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise 6 Şubat’ta yaşanan devasa bir felaketle Malatya’nın boğuştuğunu belirterek, “Az ya da çok herkes zarar gördü, zarar görmeyen kimse yok. Malatya 200 yıllık bir şehir ve 2 dakika içerisinde yıkıldı. Şimdi de 2 yılda yeniden kurmaya çalışıyoruz. Bu kolay bir iş değil. Sadece Malatya olsaydı, tüm Türkiye buraya odaklanırdı ama Hollanda büyüklüğünü kapsayan 11 il etkilenmiş, 4 ilimiz hemen hemen yıkılmış. Malatya 4 ilden bir tanesi her üç binamızdan biri kullanılamaz hale gelmiş. O nedenle 2 yılda 200 yıllık işi yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Yaşanılan depremlerden ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Şahin, bundan sonra inşa edilecek Malatya’nın daha sağlam ve sağlıklı yapılmasının altını çizdi. Bunu yapabilecek bilgiye, akla ve iradeye sahip olduklarını da belirten Şahin, “Kolay bir iş yapmıyoruz. Biz 4 ayda her gün 400 bin öğün yemek veriyoruz. Şu anda konteyner kentlerde 70 bin insanımız yaşıyor ve bu rakam 15-20 gün sonra 120 bine çıkacaktır. 3 bin 500 iş yeri kurduk. Zor bir iş yapıyoruz çünkü yıkım çok büyük. Bu zor işleri yapanların da bir miktar takdir beklemek hakkımız değil mi? Ama tam tersi oluyor hizmet yapanlar her türlü alaya ve küçük düşürücü ifadelere muhatap oluyorlar. Bu Allah’tan reva mıdır? “ şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 3 oturumdan oluşan Deprem Sonrası Malatya’nın Geleceği Çalıştayı’nın 1. Oturumuna geçildi. Oturumda, ‘Tarihi Depremler ve Sair Afetlerin Malatya Yerleşkesine Etkileri, Depremsellik Açısından Malatya Şehri ve Kentsel Dönüşümün Önemi, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Zemin İnceleme Çalışmalarının Önemi’ konuları ele alındı.