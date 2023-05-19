'Deprem yükünün altından ancak Erdoğan kalkar'

Pütürge ve Doğanyol ilçe merkezlerini, AK Parti ve MHP binaları ile Ülkü Ocaklarını, ilçe esnaflarını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Namık Gören, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan ile AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, vatandaşlarla da bir araya gelerek 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istediler.



Doğanyol ilçe merkezinde yeni yapılan konutların önünde konuşan AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, “Tek bir mahkeme kararı olmadan Doğanyol’u yeniden inşa ettik., yerinde dönüşüm sağladık. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 88.5 oranında destek veren Doğanyollu hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanyol ilçe merkezinde yeni yapılan konutların önünde yaptığı açıklamada, “Dışarıda ve içeride olan herkes sandıklara koşacak. Malatya’yı da kısa sürede ayağa kaldırıp, herkesin mutlu olacağı eserleri kazandıracağız. 28 Mayıs’ı aştığımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kaydetti.



Hizmet ve esmer siyasetinin çok güzel yansımalarından birisinin Doğanyol ilçesinin yeniden ayağa kaldırılması olduğunu belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’nın da aynı şekilde ayağa kaldırılacağını ifade etti.



AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Cumhur İttifakı partilerinin 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimi için sıkı bir çalışma içinde olduğunu belirterek, son gün ve son ana kadar ara verilmeden çalışmaların devam edeceğini kaydetti.



AK Parti İl Başkanı Namık Gören, “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Pütürgeli ve Doğanyollu hemşehrilerimiz bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ciddi bir destek verecektir. 2020 yılında yaşanan deprem ile birlikte Pütürge’de ciddi bir imar ve inşa faaliyeti başladı. Pütürge, Doğanyol ve Kale’de yapılan bu imar ve inşa faaliyetleri tabiri caiz ise ilçelerimiz yeniden küllerinden doğdu. Bu durum deprem nedeniyle mağdur olan Malatyalı hemşehrilerimize de umut verdi. Her seçim elbette kendi içinde önemlidir. Biz her seçimde biz çok önemli çalışmalar yaptık. Ancak bu seçimin dünya üzerindeki önem ve ehemmiyetinin yanında bir de 6 Şubat’taki depremlerden dolayı çok ayrı bir önemi var. Vatandaşımızın içindeki yaygın kanı, ‘Yaparsa Erdoğan yapar.’ 133 bin bağımsız bölümü yıkılmış bir Malatya’dan bahsediyoruz. Bu yükün altında ancak kalkarsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kalkar” diye konuştu.



AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan şunları söyledi; “Ülkemizdeki şu ana kadarki bütün kazanımlarının üzerine yeni kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi için, beraberinde bu hizmet kervanını daha ileriye taşıyarak 6 Şubat’ta yıkılan Malatya’nın yeniden ayağa kalkabilmesi için istikrarın sürmesi gerekiyor. Gerçekten ülkesini, geleceğini, içten bir hassasiyetle yaklaşan herkesi güçlü bir şekilde sandığa davet ediyorum. Kesinlikle rehavetten uzak duracağız, sandığa mutlaka gideceğiz.”



AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci etabını geride bıraktık ve hamdolsun çok güzel sonuçlar aldık. 28 Mayıs’taki ikinci turu da hemşehrilerimizin güçlü desteği ile atlatacağız.” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir kez daha dik durduğunu söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı hizmetlerden dolayı hakkını teslim etmemiz lazım. O yiğit insanın hakkını teslim etmemiz lazım. Bugün burada AK Parti belediyeciliğinin, AK Parti’nin güzel hizmetlerini görüyorsak bu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesindedir.” dedi.



AK Parti MKYK Üyesi Öznur Çalık, “17 seçimi birlikte ipi göğüsledik. Her seçimde, 2002’den beri Pütürge bize tam destek verdi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a hep destek verdiniz, Pütürge’me helal olsun” dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, konuşmasında şunları söyledi; “Çok güçlü destek verdiniz, ama bu desteği biraz daha artırarak, Pütürge ve Malatya’da rekor kırmalıyız. Pütürge, şimdiye kadar teröre geçit vermediği gibi teröristlerle işbirliği yapana da asla ve asla müsamaha etmedi, hoş görmedi. Teröre ve teröriste arasında mesafe koyamayanlar, ittifak oluşturup, masalar oluşturup, o masada teröristleri oturtanlar ve onlara güvenenler milletin karşısında hüsrana uğradı. Milletimiz 28 Mayıs’ta da bunlara büyük bir ders verecek. Malatya ve Türkiye’de Meclis’i Cumhur İttifakına teslim ettiniz. Biz istiyoruz ki, istikrar sürsün, Türkiye büyüsün.”



AK Parti ilçelere teşekkür ziyaretlerine ve 28 Mayıs seçimi için çalışmalarını sürdürüyor.